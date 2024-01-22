В Турции заявили, что в ближайшее время ожидают визит Путина

В Анкаре рассчитывают, что президент России Владимир Путины в ближайшее время пребудет в Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

При этом он отметил, что точной согласованной даты пока нет.

Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила 20 января, что в республике ожидают визита российского лидера12 февраля. В Кремле ответили, что сообщат своевременно о поездке Путина.

В декабре минувшего года президент РФ сообщал, что планировал встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2023 года, до этого у лидеров не получилось организовать встречу из-за графика главы Турции.

Также на прошлой неделе стало известно, что делегация из Турции прибудет в Россию, чтобы обсудить детали проекта газового хаба.

Инициативу о создании газового хаба в Турции в октябре 2022 года выдвинул президент Путин. По мнению российского лидера, такой хаб мог бы стать площадкой поставки газа в другие страны, в частности — в европейские.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.