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В ООН считают, что право палестинского народа на государство должно быть общепризнанным

Гутерриш: право палестинского народа на государство должно быть общепризнанным

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отказ от решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания палестинского государства неприемлемым. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права палестинского народа на государственность неприемлемы. Право палестинского народа на создание своего собственного государства должно быть признано всеми», — написал генсек ООН.

Ранее портал Axios писал, что члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США.

Отмечается, что Нетаньяху долгое время выступал против решения о создании двух государств. По его словам, это предложение «противоречит идее суверенитета» палестинцев.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку.

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