В ООН считают, что право палестинского народа на государство должно быть общепризнанным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отказ от решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания палестинского государства неприемлемым. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права палестинского народа на государственность неприемлемы. Право палестинского народа на создание своего собственного государства должно быть признано всеми», — написал генсек ООН.

Ранее портал Axios писал, что члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США.

Отмечается, что Нетаньяху долгое время выступал против решения о создании двух государств. По его словам, это предложение «противоречит идее суверенитета» палестинцев.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку.