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Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку

Глава МИД Китая Ван И призвал к созыву мирной конференции по Ближнему Востоку

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к проведению масштабной мирной конференции по конфликту между Израилем и ХАМАС, а также к составлению графика урегулирования путем создания двух государств. Об этом пишет Reuters.

По его словам, международное сообщество должно «внимательно прислушиваться» к законным опасениям на Ближнем Востоке.

«Китай призывает к созыву более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции, разработке конкретного графика и дорожной карты для реализации «решения о двух государствах» и поддержке скорейшего возобновления израильско-палестинских мирных переговоров», — заявил Ван И.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе, а Вашингтон планирует использовать дипломатию для урегулирования ситуации.

В конце декабря палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что конфликт между Палестиной и Израилем может перейти и в другие страны Ближнего Востока, это не исключено. По его словам, на границе с Ливаном сейчас очень напряженная ситуация между Израилем и ливанской военизированной организацией «Хезболла».

Ранее президент Ирана заявил о победе Палестины.

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