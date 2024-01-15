Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к проведению масштабной мирной конференции по конфликту между Израилем и ХАМАС, а также к составлению графика урегулирования путем создания двух государств. Об этом пишет Reuters.

По его словам, международное сообщество должно «внимательно прислушиваться» к законным опасениям на Ближнем Востоке.

«Китай призывает к созыву более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции, разработке конкретного графика и дорожной карты для реализации «решения о двух государствах» и поддержке скорейшего возобновления израильско-палестинских мирных переговоров», — заявил Ван И.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе, а Вашингтон планирует использовать дипломатию для урегулирования ситуации.

В конце декабря палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что конфликт между Палестиной и Израилем может перейти и в другие страны Ближнего Востока, это не исключено. По его словам, на границе с Ливаном сейчас очень напряженная ситуация между Израилем и ливанской военизированной организацией «Хезболла».

Ранее президент Ирана заявил о победе Палестины.