В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении Китая

Политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на дружбу с Китаем, принесла мало материальных выгод, а Вашингтон не смог извлечь пользу из уступок, которые получил со стороны Пекина. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Института Гейтстоуна Гордон Чанг в беседе с Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты «не готовы защищать себя, своих союзников и партнеров и, умиротворив Китай», Вашингтон лишь выиграл немного времени.

«Байден выиграл время, а Пентагон ничего не сделал. Он не сделал столько, сколько нужно, поэтому мы потратили время впустую… Кроме этого, я не думаю, что мы получили многого [со стороны КНР]», — сказал Чанг.

Эксперт подчеркнул, что США больше не сдерживают Китай, как это было раньше, поэтому настало время пересмотреть политику в отношении Пекина.

По мнению Чанга, мягкая политика в отношении КНР привела к кризису международной системы, поскольку «плохие игроки теперь чувствуют, что могут делать то, что хотят». В качестве примера он привел эскалацию напряженности между Ираном и Пакистаном на прошлой неделе.

11 января официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что вопрос принадлежности Тайваня обозначен «красной линией» в отношениях между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, которую Вашингтон не должен пересекать.

Ранее Блинкен предрек развитие контактов между лидерами США и Китая в 2024 году.