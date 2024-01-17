Блинкен предрек развитие контактов между лидерами США и Китая в 2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что контакты между лидерами Китая и США в 2024 году станут более частыми. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на госсекретаря США.

«Блинкен дал понять собравшимся на Всемирном экономическом форуме, что в этом году контакты между лидерами США и Китая станут более частыми, что может стать хорошим знаком для международной торговли», — говорится в сообщении агентства.

Газета Politico до этого сообщала, что делегация США, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском городе Давосе, сильно обеспокоена своим скромным присутствием на фоне большого числа высокоуровневых чиновников среди китайских представителей.

Ранее Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку.