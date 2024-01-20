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В США считают, что Трамп мог бы назначить Такера Карлсона на пост вице-президента

Politico: Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом при Трампе

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Scott Morgan/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, Трамп ценит чутье Карлсона на острые политические темы и способность привлекать внимание. Об этом пишет американская газета Politico.

«К любому выбору вице-президента применяются обычные правила: во-первых, не причиняйте вреда, а затем попытайтесь найти кого-то, кто может помочь либо в кампании, либо во время правления, а в идеале и то, и другое <…> Трамп ценит чутье Карлсона на острые темы и способность привлекать внимание. Но Карлсон не дал бы Трампу ничего политического или электорального», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, трудно представить, что «независимому Карлсону» хватит терпения и самоуважения «рабски следовать» линии Трампа, находясь на посту вице-президента США.

Среди других кандидатов на пост вице-президента при Трампе Politico называет сенатора-республиканца Тима Скотта, экс-госсекретаря США Майка Помпео, кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли.

До этого Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Никки Хейли за недостаточную жесткость и проницательность, по его мнению, она не будет выбрана вице-президентом США, поскольку «не сможет иметь дело» с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в США призвали республиканцев и конгресс поддержать Трампа.

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