Американский беспилотник продолжает летать у берегов Крыма

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, ранее замеченный у побережья Крыма, все еще кружит над нейтральными водами Черного моря недалеко от полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

По данным сервиса на 07:56 мск, дрон летел к юго-востоку от Крыма. 4 июня около 16:00 мск Global Hawk отходил в воздушное пространство Румынии, после чего вернулся к побережью полуострова.

Днем 4 июня в воздушном пространстве над Черным морем находился разведывательный дрон RQ-4B. Именно тогда на аэродроме в польском Жешуве совершил посадку американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, прилетевший из Норвегии с военным грузом.

После этого американский беспилотник исчез с наземных радаров и больше не отображался на сервисах по отслеживанию полетов. Скорее всего, оператор дрона выключил радиолокационный ответчик.

До этого беспилотник RQ-4B Global Hawk видели над Черным морем в районе Крымского полуострова неподалеку от Ялты и Алупки.

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