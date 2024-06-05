Посол Украины призвал не считать «красной линией» закрытие неба западным ПВО

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что идея о закрытии неба над западной частью страны актуальна и не должна выглядеть как «красная линия». Его слова приводит Die Zeit.

По его словам, идея о закрытии неба при помощи систем ПВО соседних стран уже появлялась в первые недели военного конфликта, однако партнеры Киева от нее отказались. Посол подчеркнул, что при таком развитии событий страны Запада «не преступят красную линию» и «не объявят войну России».

«С точки зрения международного права эта идея ничем не отличается от военной поддержки, которую получает Украина уже сейчас… Действующим остается одно правило, зафиксированное в Уставе ООН: в случае агрессии страна, на которую напали, имеет право на самозащиту, при этом другие страны имеют полное право ей в этом помогать», — заявил Макеев.

23 мая стало известно, что власти Польши обсуждают возможность применения своих средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы перехватывать и сбивать российские ракеты над Украиной. По словам представителя польского МИД Павла Вронского, решение еще не принято, но речь точно не идет о перемещении систем ПВО на украинскую территорию.

Ранее в США указали на право Украины сбивать самолеты ВС РФ в небе над Россией.