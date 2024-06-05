Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для Украины

Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, гражданин Украины собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ). В пресс-службе ФСБ по Восточному военному округу пояснили, что 54-летний фигурант оказался командиром отряда территориальной обороны ВСУ.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Накануне в Крыму вынесли приговор местному жителю, который собирался анонимно помогать представителям СБУ. По данным прокуратуры, с сентября 2022 года по апрель 2023 года подсудимый вступил в сговор с представителями СБУ через мессенджер и заявил о своей готовности к сотрудничеству.

Ранее четверо российских военных украли 144 тонны авиатоплива из части.