Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие предметы опасно оставлять в машине летом

Эксперт Победоносцев: оставленный летом в авто пауэрбанк может взорваться

close
100%
Антон Великжанин/РИА «Новости»

Некоторые предметы, оставленные в автомобиле в жаркую погоду, могут привести к его возгоранию. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя проектов интегрированных систем безопасности Сергея Победоносцева. Летом температура в салоне авто может достигать 50 градусов. В таких условиях может загореться любой источник питания, зажигалка или телефон.

«Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона — максимум 23-25 градусов. Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию. Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является очень сильным взрывчатым веществом. То есть помимо пожара может быть еще и взрыв», — сказал Победоносцев.

Отмечается, что опасность представляют также емкости с газом и любые баллончики, которые находятся под давлением.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что заправлять автомобиль, у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.

Ранее россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами