Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семилетний ребенок исчез из больницы Красноярска

В Красноярске семилетний ребенок сбежал из больницы и пропал

close
100%
МВД РФ по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают семилетнего мальчика, который сбежал из медицинского учреждения. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратились сотрудники детской больницы Красноярска. Врачи сообщили, что медицинское учреждение самовольно покинул семилетний мальчик, который проходил лечение.

Обстоятельства, при которых ребенок сбежал из больницы устанавливаются. Известны приметы несовершеннолетнего: он был одет в серую ветровку и шапку, кроссовки и серую кофту. С собой маленький пациент забрал пакет со сланцами и зубной щеткой.

До этого сообщалось, что в Омске прохожие нашли на улице маленького мальчика, который бродил по двору без обуви, ребенка передали сотрудникам полиции. Мальчика доставили в участок, спустя час полицейские увидели на улице мужчину, который искал ребенка. Выяснилось, что семья приехала в Омск в гости к родственникам из другого региона. Взрослые отлучились по делам, оставив мальчика под присмотром старшей 11-летней сестры, девочка отвлеклась, двухлетний брат незаметно вышел из квартиры и отправился на самостоятельную прогулку. Мальчика передали родителям.

Ранее в Краснодаре пьяный отец потерял на улице двухлетнего сына, ребенок провел ночь в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами