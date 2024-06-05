Семилетний ребенок исчез из больницы Красноярска

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают семилетнего мальчика, который сбежал из медицинского учреждения. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратились сотрудники детской больницы Красноярска. Врачи сообщили, что медицинское учреждение самовольно покинул семилетний мальчик, который проходил лечение.

Обстоятельства, при которых ребенок сбежал из больницы устанавливаются. Известны приметы несовершеннолетнего: он был одет в серую ветровку и шапку, кроссовки и серую кофту. С собой маленький пациент забрал пакет со сланцами и зубной щеткой.

До этого сообщалось, что в Омске прохожие нашли на улице маленького мальчика, который бродил по двору без обуви, ребенка передали сотрудникам полиции. Мальчика доставили в участок, спустя час полицейские увидели на улице мужчину, который искал ребенка. Выяснилось, что семья приехала в Омск в гости к родственникам из другого региона. Взрослые отлучились по делам, оставив мальчика под присмотром старшей 11-летней сестры, девочка отвлеклась, двухлетний брат незаметно вышел из квартиры и отправился на самостоятельную прогулку. Мальчика передали родителям.

Ранее в Краснодаре пьяный отец потерял на улице двухлетнего сына, ребенок провел ночь в подъезде.