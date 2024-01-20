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В США призвали республиканцев и конгресс поддержать Трампа

Конгрессвумен Грин: республиканцам и конгрессу США нужно поддержать Трампа

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John Bazemore/AP

После победы экс-президента США Дональда Трампа на кокусах в Айове всем республиканцам, сенату и палате представителей США необходимо поддержать его политику. Об этом заявила конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин, ее слова приводит газета New York Times.

«Пришло время всем республиканцам, сенату и палате представителей поддержать его политику», — заявила Грин.

До этого сенатор Тим Скотт, ранее планировавший выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США, поддержал своего конкурента Дональда Трампа.

В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также высказал поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Ранее Зеленского обеспокоило обещание Трампа завершить конфликт на Украине за сутки.

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