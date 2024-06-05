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В Крыму шестилетнему мальчику зажевало пальцы в аппарате для выдачи корма

В Крыму ребенку зажало пальцы в аппарате для выдачи корма

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму пострадал шестилетний мальчик, руку ребенка затянуло в аппарат для выдачи корма для животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Шестилетний мальчик гулял в парке вместе с родителями, семья решила купить корм для животных. Мальчику показалось, что автомат выдал не всю порцию, он засунул руку в отверстие для выдачи корма, механизм зажевал ему два пальца.

По словам директора парка, отец мальчика начал бить аппарат ногами. На место была вызвана скорая помощь, серьезных травм дошкольник не получил, у него диагностированы ушибы. Родителям придется возместить ущерб за поломку автомата.

До этого сообщалось, что в Перми ребенку оторвало фалангу пальца во время купания в фонтане. Инцидент произошел в фонтане на Эспланаде. По словам очевидцев, ребенок находился внутри объекта, в этот момент на девочке не было обуви. В какой-то момент палец ноги застрял в решетке. В результате ребенку оторвало фалангу пальца. После произошедшего на место приехали медики. Они оказали пострадавшей всю необходимую помощь и госпитализировали.

Ранее в Сочи двухлетний мальчик играл в ванной и застрял пальцами в сливном отверстии.

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