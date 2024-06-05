В МИД РФ рассказали, к чему приведут необдуманные шаги Армении

Необдуманные шаги Армении могут сделать невозможным возврат к общей работе по созданию единого оборонного пространства с Российской Федерацией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По мнению дипломата, в Ереване рассчитывают воспользоваться моментом в условиях, когда Запад хочет усилить взаимодействие с республикой, в том числе в сфере безопасности.

Галузин считает, что необдуманные решения армянских властей обеспечат полный допуск западных стран к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности республики информации. Это в том числе угрожает суверенитету Армении, добавил замглавы МИД РФ.

В этом же интервью Галузин заявил, что из-за давления Запада Армения значительно уменьшила контакты с Россией по линии МИД и министерства обороны. С ноября прошлого года не было встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран, уменьшилась интенсивность контактов в оборонной сфере.

Ранее США направили консультантов в Молдавию, Армению и Украину.