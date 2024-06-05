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В Петербурге стартует ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум стартует 5 июня

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) стартует 5 июня, в этом году главной темой форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста», передает РИА Новости.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 5 июня Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств, 6 июня — пообщается с президентами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой, 7 июня — ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.

Основную деловую программу ПМЭФ-2024 разделили на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе конструктивной и объединительной повестки дня, продиктованной интересами РФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д.

Ранее США не позволили экс-разведчику Риттеру слетать в Россию на ПМЭФ.

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