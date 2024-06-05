В МИД назвали следующую точку поездки Лаврова по странам Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Республику Чад в Центральной Африке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад», — сказала Захарова.

4 июня глава МИД России начал официальный визит в Буркина-Фасо.

В программу визита вошли переговоры с президентом Ибрагимом Траоре и главой МИД Жаном-Мари Траоре. Они обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, а также подготовку национальных кадров и поставку гуманитарной помощи.

3 июня Лавров прибыл в Республику Конго. До этого российский министр прилетел в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него началась поездка по Африке.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.