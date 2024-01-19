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Белоруссия назвала условие для прагматичного диалога с НАТО

Глава МО Белоруссии Хренин заявил о готовности возобновить диалог с НАТО

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Global Look Press

Белоруссия готова возобновить прагматичный диалог с НАТО при условии прекращения агрессивной риторики альянсом. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин, пишет РИА Новости.

По его словам, Минск открыт к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в числе которых и члены НАТО, о чем сказано в обновленной версии военной доктрины, которую рассматривали 16 января на заседании Совета безопасности Белоруссии.

Хренин отметил, что в обновленной версии доктрины перечислены страны, от которых исходит угроза, а также прописаны линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия. Также в документе обновили классификацию видов конфликтов и меры реагирования на них.

Министр отметил, что обновленная военная доктрина может стать основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога между странами.

После обсуждения документа на заседании Совбеза его решили доработать, за тем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое запланировано на апрель, добавил Хренин.

Ранее в Белоруссии начали проверку готовности танкового батальона.

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