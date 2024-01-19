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Депутаты Европарламента обвинили правительство Польши в нарушении конституции

«Лента.ру»: группа членов ЕП обвинила правительство Польши в нарушении закона

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Czarek Sokolowski/AP

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила, что правительство Польши грубо нарушило конституцию. Об этом пишет «Лента.ру», которая ознакомилась с соответствующим письмом депутатов ЕП.

По данным издания, в тексте обращения евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК) парламентарии обвинили кабмин в нарушении принципа верховенства закона. Депутаты ЕП напомнили, что 20 декабря 2023 года новое правительство Польши «силой взяло под свой контроль» государственные средства массовой информации.

«Они уволили членов правления и назначили своих, грубо нарушив конституцию и польское законодательство. Они отправили бандитов в штаб-квартиру общественного телевидения, применили физическое насилие для отстранения сотрудников и отключили от эфира общественный телеканал», — сказано в письме.

В обращении отмечается, что, хотя ЕК и заявляла о верховенстве закона и свободе СМИ в случае с Венгрией, сейчас она хранит молчание, которое, по мнению депутатов, предполагает применение Комиссией двойных стандартов в вопросах верховенства права. В связи с этим они адресовали в ЕК ряд вопросов о ее оценке происходящего и намерении вмешаться в ситуацию.

20 декабря министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. Решение о переменах в государственных СМИ связали с тем, что на выборах победила объединенная оппозиция Польши. В результате новым премьером страны стал Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета.

27 декабря стало известно, что Сенкевич объявил о решении ликвидировать в Польше государственные телеканал, радио и информационное агентство.

Ранее в Польше назвали причину ликвидации гостелекомпании.

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