Премьер Японии заявил, что распустит свою фракцию из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил журналистам о роспуске своей фракции из-за финансового скандала. Об этом пишет РИА Новости.

Глава японского правительства отметил, что другие фракции не подлежат роспуску, но призвал к разработке правил политических организаций для восстановления доверия к политике. В четверг было объявлено, что специальный отдел Токийской прокуратуры возбудит дело против бывшего бухгалтера фракции Кисиды в Либерально-демократической партии по упрощенной процедуре.

Обвинения связаны с неуказанными в финансовых документах суммами, полученными от проведения партийных собраний. В то же время, за 2021 и 2022 годы, когда во фракции стал работать новый бухгалтер, недочетов не выявлено. Проблема неуказанных доходов существует и в других фракциях, включая фракцию экс-премьер-министра Абэ и фракцию экс-генерального секретаря партии Тосиро Никаи. В связи с этим возможно тоже возбуждены дела против бухгалтеров.

Коррупционный сканад в Японии привел к серьезным последствиям для правительства и партии. Он также поднял вопрос о прозрачности финансирования политических партий и депутатов в стране. Критики обвиняют правительство в неспособности бороться с коррупцией и требуют более строгих мер по ее предотвращению.

В свою очередь, правительство заявляет о своей готовности проводить реформы в этой сфере и усиливать контроль за финансовыми потоками. Однако, многие считают, что эти обещания недостаточны и требуют более решительных действий.

В США при этом предрекли отставку премьера Японии на фоне коррупционного скандала.

Ранее Япония сняла запрет на экспорт летального оружия.