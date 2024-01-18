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В Грузии заявили о желании превратить страну в мост между Европой и Азией

Глава МИД Грузии Дарчиашвили: страна хочет стать мостом между Европой и Азией

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Shutterstock

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы стать связующей нитью между Европой и Азией. Его слова приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Грузия очень важна с точки зрения географии. Мы неоднократно говорили о важности развития Среднего коридора (Транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. – прим. ред.). Это один из главных приоритетов. В будущем мы не пожалеем усилий, чтобы сделать Грузию, с одной стороны, надежным партнером, а с другой стороны – быть мостом между двумя континентами», — заявил министр.

До этого депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Чиковани заявил, что оппозиция делает все, чтобы подорвать европейские перспективы Тбилиси и любое позитивное развитие.

В свою очередь, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия и грузинское общество к 2030 году будут готовы к вступлению в Европейский союз.

Ранее президент Грузии призналась, что всегда считала Россию врагом.

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