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Президент Грузии призналась, что всегда считала Россию врагом

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что всегда считала Россию врагом

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России. Ее слова приводит «Грузия.Online».

«Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт… Во всем прослеживается этот факт», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, в некоторые периоды независимости Тбилиси кто-то мог посчитать, «что могло быть иное отношение со стороны России», однако сегодня это невозможно.

«Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — считает Зурабишвили.

Ранее она назвала «присвоением Россией грузинских земель» передачу РФ государственной дачи в абхазской Пицунде.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Саломе Зурабишвили паразитирует на российской теме.

Ранее президента Грузии обвинили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих.

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