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В МИД РФ заявили о желании Запада вернуть Зеленского в русло своих интересов

Лавров заявил, что Запад подталкивает Зеленского к выборам ради своих интересов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, подталкивая президента Украины Владимира Зеленского к организации выборов, хотят вернуть его в русло своих интересов. Его слова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году передает ТАСС.

По словам Лаврова, Москва не сильно озабочена препираниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины.

«Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — сказал министр.

Лавров напомнил, что украинский лидер публично объявил о том, что не будет организовывать выборы, «потому что идет война». По словам дипломата, это напоминает очередную инсценировку и отражает желание Зеленского максимально держаться за власть.

В конце ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. Зеленский заявлял, что запланированные на март 2024 года президентские выборы невозможны в условиях боевых действий.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказывал мнение, что в условиях провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) появление конкурентов для действующей власти опасно, поскольку могут вскрыться новые факты коррупции.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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