Депутат Европейского парламента от Словакии Мирослав Радаковский заявил, что славянские народы могут объединиться и сровнять Западную Европу с землей, если Евросоюз не прекратит поставки оружия Украине. Соответствующее заявление он сделал во время дебатов на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

«Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, — а я считаю, что мы объединимся, — и сровняем Западную Европу с землей», — сказал европарламентарий.

В декабре 2023 года бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

До этого издание Business Insider писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине, и его план воплощается в жизнь.

В октябре прошлого года журналист CNN Стивен Коллинсон заявил, что Украина получила серию неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.