Зеленский встретился с генсеком НАТО в Давосе

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, стороны «обсудили много важных вопросов».

Речь идет о ситуации на поле боя, оборонных потребностях Киева, дальнейшем усилении систем ПВО, а также подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

Также Зеленский и Столтенберг обсудили «работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО».

До этого газета Politico писала, что Владимир Зеленский выступит на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы попытаться сохранить внимание к стране.

Украинский конфликт в последнее время не привлекает так много заголовков, а западная финансовая и военная помощь Киеву становится все более неопределенной, поскольку боевые действия продолжаются уже третий год, говорится в статье.

«Форум предлагает Зеленскому одну из, возможно, убывающих возможностей доказать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки, поскольку ее борьба за демократию затронет весь свободный мир», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Зеленского начало раздражать поведение Запада и украинцев.