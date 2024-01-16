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Зеленского начало раздражать поведение Запада и украинцев

Focus: Зеленский раздражен поведением украинцев и Запада

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Ints Kalnins/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского начало раздражать поведение западных союзников и некоторых украинских граждан. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — говорится в статье.

Автор материала отметил, что в 2024 году внимание стран Запада, включая США, переключилось на внутреннюю политику из-за выборов. Параллельно Вооруженные силы РФ наращивают давление на украинские войска, а ресурсы Киева истощаются.

До этого Зеленский заявлял, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой формуле мира. Он подчеркнул крайнюю важность присутствия на соответствующем саммите лидеров стран глобального Юга и отметил большую роль, которую в мире играет КНР.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также считает, что присутствие Китая на саммите по «формуле мира» важно для Украины.

Ранее в Турции заявили, что Зеленский пожалеет о попытках сохранить власть.

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