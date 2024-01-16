Трамп заявил, что испытывает гордость от предварительных результатов голосования в Айове

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что гордится предварительными результатами голосования на фракционных собраниях членов Республиканской партии в штате Айове, где ожидается его победа. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам бывшего президента, он чувствует себя чрезвычайно воодушевленным и гордым после успеха в Айове. Трамп назвал большой честью свою уверенную победу над заслуженными соперниками.

По имеющимся у Fox News данным, Трамп получает большинство голосов 40 делегатов на первых в США первичных выборах в Айове.

Ранее сообщалось, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.