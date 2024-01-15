В Кремле рассказали, с чем связан визит главы МИД Северной Кореи в Москву

Визит министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в Москву связан с развитием ранее достигнутых договоренностей между Северной Кореей и Россией. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит проходит в развитие договоренностей, которые были достигнуты на космодроме «Восточный», и по итогам переговоров между Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. Диалог будет продолжаться. Надеемся на содержательные и плодотворные переговоры», — прокомментировал Песков визит Чхве Сон Хи.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что КНДР является ближайшим соседом и партнером России во всех областях.

15 января глава МИД КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву с трехдневным рабочим визитом. Сообщалось, что в РФ ее пригласил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры между министрами состоятся 16 января.

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