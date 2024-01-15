Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, с чем связан визит главы МИД Северной Кореи в Москву

Песков: визит главы МИД КНДР связан с развитием достигнутых договоренностей с РФ

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Визит министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в Москву связан с развитием ранее достигнутых договоренностей между Северной Кореей и Россией. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит проходит в развитие договоренностей, которые были достигнуты на космодроме «Восточный», и по итогам переговоров между Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. Диалог будет продолжаться. Надеемся на содержательные и плодотворные переговоры», — прокомментировал Песков визит Чхве Сон Хи.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что КНДР является ближайшим соседом и партнером России во всех областях.

15 января глава МИД КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву с трехдневным рабочим визитом. Сообщалось, что в РФ ее пригласил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры между министрами состоятся 16 января.

Ранее стало известно, кто может стать преемником главы КНДР Ким Чен Ына

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами