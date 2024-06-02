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В UFC оценили желание Махачева драться за еще один титул

Глава UFC Уайт не видит смысла давать Махачеву еще один титульный бой

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John Locher/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции поделился размышлениями о желании российского бойца, чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева подраться за титул в полусреднем весе. Его слова передает Sport24.

«Бой с Эдвардсом? Махачев с нами это не обсуждал. Ислам многого добился в легком весе. Надо будет все обговорить и подумать. Он один из лучших в мире. Не думаю, что ему есть смысл драться за пояс BMF. Сейчас нам больше нравится вариант бой Махачев — Царукян», — сказал Уайт.

В ночь на 2 мая Махачев одолел представителя США Дастина Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Ранее Хабиб одним словом прокомментировал победу Махачева над Порье.

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