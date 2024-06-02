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ВС РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать Белгородскую область

Минобороны: украинский дрон атаковал Белгородскую область и был сбит ПВО

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что дрон сбили над регионом около 14:30 мск. Отмечается также, что ВСУ планировали совершить с его помощью террористическую атаку, однако осуществить задуманное украинским военным не удалось.

Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

Также глава региона отметил, что в Белгороде имеются разрушения в результате утренних обстрелов, пострадавших среди мирного населения нет.

Позднее Минобороны сообщило об атаке на регион украинского дрона, который был успешно сбит.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области.

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