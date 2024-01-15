Путин назвал основные задачи, связанные с поддержкой участников СВО

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» заявил, что сейчас всем вместе в первую очередь необходимо поддержать семьи павших военнослужащих, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников СВО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что ключевым приоритетом является создание условия для того, чтобы участники спецоперации смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении.

Российский лидер также завил о значимости участия ветеранов в воспитании молодежи и в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов.

На прошлой неделе во время встречи с жителями Анадыря Путин заявлял, что все, кто с оружием в руках защищает Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».