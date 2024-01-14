Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джон Керри покинет свой пост

Axios: Джон Керри покинет администрацию США для помощи Байдену на выборах

close
100%
Сергей Фадеичев/РИА «Новости»

Специальный посланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри покинет свой пост этой зимой, чтобы помогать в предвыборной кампании главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к американской администрации.

Как указывается в публикации, Керри считает, что переизбрание Байдена является «самым большим» изменением, которое можно сделать в текущем году для достижения прогресса в области климата в Соединенных Штатах и во всем мире.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс призвал Байдена к более агрессивному решению проблем миллионов избирателей, чтобы не допустить возвращения в Белый дом «антидемократического демагога Дональда Трампа».

До этого Байден заявил, что возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году несет множество угроз для Соединенных Штатов.

Очередные выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

Ранее в США предрекли Байдену поражение на президентских выборах 2024 года.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами