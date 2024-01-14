Специальный посланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри покинет свой пост этой зимой, чтобы помогать в предвыборной кампании главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к американской администрации.

Как указывается в публикации, Керри считает, что переизбрание Байдена является «самым большим» изменением, которое можно сделать в текущем году для достижения прогресса в области климата в Соединенных Штатах и во всем мире.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс призвал Байдена к более агрессивному решению проблем миллионов избирателей, чтобы не допустить возвращения в Белый дом «антидемократического демагога Дональда Трампа».

До этого Байден заявил, что возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году несет множество угроз для Соединенных Штатов.

Очередные выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

Ранее в США предрекли Байдену поражение на президентских выборах 2024 года.