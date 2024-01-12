Замглавы МИД РФ обсудил с послом ОАЭ ситуацию в районе Красного моря

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов провел переговоры с послом ОАЭ в РФ Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером и обсудил с ним ситуацию в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и резкое обострение обстановки в районе Красного моря», — сообщает источник.

До этого представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США удалось добиться «хорошего эффекта» ударами по позициям йеменских хуситов. По его словам, Соединенные Штаты в данный момент не видели ответных действий со стороны хуситов.

Также Райдер рассказал, что министр обороны Ллойд Остин, который был госпитализирован 1 января для лечения, находится в хорошем состоянии, он дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом за последние два дня и «активно участвовал в наблюдении и руководстве этими ударами».

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Ранее хуситы заявили, что США и Британия нанесли 73 удара по Йемену.