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Экс-премьер Израиля отреагировал на иск ЮАР в ООН из-за действий в Газе

Беннет назвал иск ЮАР против Израиля в ООН демонстрацией антисемитизма и позора

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Abir Sultan/Pool via Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал иск ЮАР в Международный суд ООН в Гааге против еврейского государства из-за действий в секторе Газа «демонстрацией лицемерия, антисемитизма и позора». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, «слушания в Гааге – это дело Дрейфуса 21-го века».

«Демонстрация лицемерия, антисемитизма и позора. Именно ХАМАС 7 октября — без всякой причины — атаковал <…> и все же именно Израиль является обвиняемым. Позор тем, кто принимает участие в этом притворстве», — написал Беннет.

В начале ноября власти ЮАР приняли решение отозвать своих представителей из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Слушания по этому вопросу пройдут 11-12 января в Гааге.

Дело Дрейфуса — судебный процесс в декабре 1894 года во Франции по делу о шпионаже в пользу Германии офицера французского генерального штаба, еврея родом из Эльзаса капитана Альфреда Дрейфуса, разжалованного военным судом и приговоренного к пожизненной ссылке на волне сильных антисемитских настроений в обществе. Его дело стало самым вопиющим случаем антисемитизма на государственном уровне, который расколол общество на две части.

Ранее на Западе указали на слабость ЕС из-за иска ЮАР против Израиля о действиях в Газе.

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