Задержанный экс-глава МВД Польши объявил голодовку

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, задержанный во вторник в президентском дворце в Варшаве, объявил голодовку. Об этом сообщает Polstat News.

По его словам, свое задержание он рассматривает как «акт политической мести» за борьбу с коррупцией.

«Как политзаключенный, начинаю голодовку с первого дня моего заключения», — объявил Каминьский.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов. По данным польских СМИ, в марте 2015 года районный суд Варшавы-Средместье приговорил Каминьского и Вонсика к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика вопреки законодательным нормам.

В июне 2023 года суд в Польше отменил приостановку дел экс-главы МВД и его заместителя.

До этого Bloobmerg писало, что задержание экс-министра МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика ведет к углублению конституционного кризиса в стране после того, как на выборах победили «проевропейцы» во главе с Дональдом Туском.

Ранее в Польше захотели допросить экс-главу МИД и его заместителя из-за визового скандала.