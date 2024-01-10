В Польше хотят допросить экс-главу МИД и его заместителя из-за визового скандала

Депутат нижней палаты польского парламента Михал Щерба заявил, что следственная комиссия Сейма хочет допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с разразившимся летом визовым скандалом с мигрантами. Его слова приводит Польское агентство печати.

Также планируется расследовать степень ответственности экс-премьера Матеуша Моравецкого, вице-премьера по вопросам безопасности Ярослава Качиньского и экс-главу МВД Мариуша Каминьского, который ранее был арестован, сказал Щерба.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики.

Ранее член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек обратился к Европейской комиссии с предложением исключить Польшу из Евросоюза в связи с визовым скандалом.