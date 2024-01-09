Полиция в ФРГ завела 134 дела после протестов фермеров

Полицейские немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии завели 134 дела из-за беспорядков в ходе акции протеста фермеров, выступавших против решения правительства об отмене субсидий. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что несколько из этих дел связаны с водителями, которые намеренно сбивали протестующих, чтобы проехать по дорогам. Один из водителей прорвался через тракторы сбил фермера, который получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу.

Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер поприветствовал забастовку фермеров в ФРГ как единственный демократический способ протеста. По словам Зингера, такое развитие событий создает трудности для правительства Шольца, «которого никто не хочет видеть у власти». С его точки зрения, политика действующей власти «просто ужасна для Германии».

По его прогнозам, в случае длительных забастовок правительство пойдет на уступки протестующим, но новых выборов в ближайшее время ждать не стоит.

Ранее Медведев пошутил о «майдане» в Берлине.