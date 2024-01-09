Украина может лишиться еще нескольких городов, включая крупнейшие административные центры по типу Одессы. К такому выводу пришел экс-разведчик США Скотт Риттер в процессе интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины», — считает Риттер.

По его мнению, избежать этого Киев сможет только в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский запросит мирные переговоры. Пока же ВСУ несут крупные потери, из-за чего образуются бреши в обороне, которыми пользуются для наступательных операций российские войска.

Риттер добавил, что политическое давление на Украину с целью вынудить ее договариваться о прекращении огня уже началось.

До этого эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин сообщил, что Запад ведет подготовку общественного мнения к заключению перемирия между Россией и Украиной на фоне нанесения ударов по Белгороду со стороны ВСУ, а также возможного прекращения финансирования Киева.

Ранее британский полковник допустил войну НАТО и России на Украине.