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Мадуро подтвердил права Венесуэлы на спорный регион Эссекибо

Мадуро одобрил рассмотрение закона об окончательном включении Эссекибо

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Matias Delacroix/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил рассмотрение парламентом страны во втором чтении закона об окончательном включении богатого полезными ископаемыми спорного с Гайаной региона Эссекибо. Об этом венесуэльский лидер заявил на встрече с главами политических партий страны, его слова приводит ТАСС.

«Рад, праздную и рукоплещу Национальной ассамблее (парламенту – прим. ред.) Венесуэлы, которая включила в свой законодательный план решение об окончательном утверждении закона о Гайане-Эссекибо», - заявил Мадуро.

По его словам, референдум в начале декабря о присоединении Эссекибо является «защитой исторических прав» Венесуэлы.

6 декабря 2023 года венесуэльский парламент в первом чтении принял закон о создании 24-го штата Гайана-Эссекибо в рамках Венесуэлы.
15 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана отказались от войны. Стороны договорились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы.

До этого президент Венесуэлы в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о проведенных переговорах с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али касательно ситуации вокруг района Эссекибо.

В начале декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении к стране Эссекибо — региона соседней Гайаны, богатого полезными ископаемыми и занимающего примерно 74% всей площади страны. Каракас объявил о мобилизации войск для подготовки аннексии. Джорджтаун раскритиковал планы Венесуэлы, призвал мировое сообщество к поддержке. Стороны ведут переговоры по урегулированию территориальных споров.

Ранее Бразилия призвала Венесуэлу и Гайану вернуться к диалогу и сдержанности на фоне эскалации напряженности между двумя странами вокруг спорной территории Эссекибо.

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