Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бразилия призывает Венесуэлу и Гайану к диалогу по спорной территории Эссекибо

МИД Бразилии подчеркнул необходимость диалога между Венесуэлой и Гайаной

close
100%
Matias Delacroix/AP

Бразилия призвала Венесуэлу и Гайану вернуться к диалогу и сдержанности на фоне эскалации напряженности между двумя странами вокруг спорной территории Эссекибо. Об этом заявило бразильское министерство иностранных дел, выдержки из заявления которого приводит агентство Bloomberg.

«Бразилия призывает стороны сдерживать себя, вернуться к диалогу», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что в Бразильском МИДе подчеркнули необходимость продолжения мирного диалога, а также указали не важность недопущения военных демонстраций.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал приготовиться к началу «защитных действий» из-за британского военного корабля у берегов Гайаны.

24 декабря сообщалось, что британский военный корабль отправится к берегам Гайаны.

До этого Венесуэла осудила прибытие британского военного корабля в Гайану.

В начале декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении к стране Эссекибо — региона соседней Гайаны, богатого полезными ископаемыми и занимающего примерно 74% всей площади страны. Каракас объявил о мобилизации войск для подготовки аннексии. Джорджтаун раскритиковал планы Венесуэлы, призвал мировое сообщество к поддержке. Стороны ведут переговоры по урегулированию территориальных споров.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Мадуро приехать в Россию после Нового года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами