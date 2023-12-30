Бразилия призывает Венесуэлу и Гайану к диалогу по спорной территории Эссекибо

Бразилия призвала Венесуэлу и Гайану вернуться к диалогу и сдержанности на фоне эскалации напряженности между двумя странами вокруг спорной территории Эссекибо. Об этом заявило бразильское министерство иностранных дел, выдержки из заявления которого приводит агентство Bloomberg.

«Бразилия призывает стороны сдерживать себя, вернуться к диалогу», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что в Бразильском МИДе подчеркнули необходимость продолжения мирного диалога, а также указали не важность недопущения военных демонстраций.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал приготовиться к началу «защитных действий» из-за британского военного корабля у берегов Гайаны.

24 декабря сообщалось, что британский военный корабль отправится к берегам Гайаны.

До этого Венесуэла осудила прибытие британского военного корабля в Гайану.

В начале декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении к стране Эссекибо — региона соседней Гайаны, богатого полезными ископаемыми и занимающего примерно 74% всей площади страны. Каракас объявил о мобилизации войск для подготовки аннексии. Джорджтаун раскритиковал планы Венесуэлы, призвал мировое сообщество к поддержке. Стороны ведут переговоры по урегулированию территориальных споров.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Мадуро приехать в Россию после Нового года.