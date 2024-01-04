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Во Франции заявили, что Украина не нужна ни США, ни Европе

Генерал Клермон: Украина не нужна ни США, ни Европе

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон заявил, что США и Европа делают вид, что желают победы Киева, но на самом деле Украина не нужна никому из них. Об этом Клермон рассказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Французский генерал в отставке пояснил, что слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений, а американцы вовсе никогда не хотели победы Украины.

«Только поляки действительно перешли на военную экономику. Остальные только делали вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину», — поделился Клермон.

Генерал также добавил, что желание Запада помогать Украине значительно ослабло с прошлой зимы. При этом Киев может продолжать сопротивляться только при поддержке западных союзников.

До этого бывший офицер ВС США, политолог Скотт Беннет выразил точку зрения, что украинский конфликт, по сути, закончен, потому что Россия уже одержала в нем победу.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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