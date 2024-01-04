Кэмерон прибыл в Приштину

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон встретился с лидерами непризнанного Косово в Приштине. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД.

«Великобритания гордится своей долгосрочной поддержкой косовского суверенитета и независимости. Мы играем важную роль в поддержании стабильности на Западных Балканах, чтобы гарантировать, что конфликты прошлого не разгорятся снова», — заявил Кэмерон в преддверии визита в Приштину.

В Косово Кэмерон планирует провести переговоры с коллегой Доникой Гервалой, а также посетить расположение британского воинского контингента. В непризнанной республике размещен контингент из 200 британских военнослужащих, которые выполняют роль миротворцев.

До этого стало известно, что власти США направят десятки солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе визита в Париж заявил, что Запад начал осознавать незаинтересованность властей Косово в нормализации отношений с Белградом и выполнении взятых на себя обязательств.