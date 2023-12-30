В США стали поступать угрозы в адрес госсекретаря, отменившей участие Трампа в праймериз штата Мэн

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз, исключившая экс-президента США Дональда Трампа из местных праймериз, начала получать угрозы. Об этом Беллоуз сообщила в эфире телеканала CNN.

«Я была готова к возможности угроз, и я очень ценю правоохранительные органы и людей вокруг меня, которые невероятно поддерживали мою безопасность… мы получили сообщения с угрозами», — заявила госсекретарь штата.

Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-й поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэн последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

До этого спикер палаты представителей США заявил, что решение властей штата Мэн о недопуске Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит высшая инстанция.

Ранее в конгрессе США призвали допустить Трампа к выборам.