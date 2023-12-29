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В конгрессе США призвали допустить Трампа к выборам

Сенатор США Коллинз потребовала снять запрет на выборы в штате Мэн для Трампа

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Charles Krupa/AP

Бывший президент США Дональд Трамп должен быть допущен до праймериз Республиканской партии в штате Мэн, считает сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз, передает The Hill. По ее словам, избиратели должны сами решить, хотят ли они голосовать за политика или нет.

«Избиратели штата Мэн должны решить, кто победит на выборах, а не государственный секретарь, выбранный законодательным собранием. Решение госсекретаря лишило бы тысячи жителей штата Мэн возможности голосовать за кандидата по своему выбору, и оно должно быть отменено», — отметила Коллинз.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-й поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэн последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

Ранее в США раскрыли, чем обернется попытка отстранения Трампа от президентских выборов.

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