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Названо число подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента

Более 500 тысяч человек поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента

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Александр Казаков/РИА Новости

По всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Александру Суворову.

«Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы», — сказала Суворова.

По ее словам, сейчас юристы штаба начнут проверку всех необходимых документов.

До этого секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на предстоящих выборах президента.

23 декабря председатель комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который стал кандидатом от партии КПРФ на предстоящих президентских выборах, заявил, что не планирует критиковать действующего главу государства Владимира Путина в ходе электорального процесса.

Ранее на форуме «Россия» прошла встреча избирательного штаба Путина со студентами.

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