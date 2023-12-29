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МИД Польши вызвал российского дипломата из-за инцидента с ракетой

МИД Польши вызвал поверенного в делах при посольстве РФ в связи с залетом ракеты

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Michal Dyjuk/AP

МИД Польши вызвал поверенного в делах при посольстве РФ в Варшаве Андрея Ордаша в связи с залетом ракеты в воздушное пространство страны. Об этом пишет РИА Новости.

То, что ракета была запущена именно с территории РФ — не установлено.

Командующий оперативными силами ВС Польши Мачей Клиш заявил, что поднятые по тревоге истребители не успели сбить прилетевшую с Украины ракету.

По словам Клиша, ракета была всего одна и находилась на территории страны три минуты. За это время она углубилась на ее территорию на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

Польский военный отметил, что краткость пребывания ракеты в Польше и постоянные маневры помешали ее ликвидации, однако все время нахождения в воздушном пространстве страны траектория ее полета отслеживалась.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Россия нанесла по Украине массированные смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет.

Ранее Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства российской ракетой.

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