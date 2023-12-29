На Украине сократят 20 тысяч вакансий государственных служащих

Кабинет министров Украины решил сократить число вакансий государственных служащих в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

По его словам, количество соответствующих объявлений уменьшится почти на 20 тыс. штук. Премьер-министр уточнил, что нововведение вступит в силу с 1 января следующего года.

«Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей. Теперь 70% заработной платы государственного служащего будет составлять оклад и только 30% премии», — добавил Шмыгаль.

Как он сказал, изменение системы оплаты труда и сокращение числа вакансий позволят Киеву сэкономить более $210 млн из средств государственного бюджета. Ожидается, что эти деньги направят на нужды армии и обеспечение безопасности страны.

В то же время украинский премьер-министр пообещал гражданам провести индексацию пенсий. Увеличение размера выплат должно произойти в марте следующего года, как это предусматривает законодательство.

Более того, Шмыгаль обратил внимание на планы руководства страны потребовать от зарубежных партнеров более $37 млрд в качестве внешнего финансирования. На данный момент Киев имеет договоренности с несколькими международными структурами и 11 иностранными государствами, пояснил глава правительства.

Ранее на Украине анонсировали повышение налогов и отмену налоговых льгот ради пополнения бюджета.