Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ начали применять шведские магнитные мины в зоне СВО

РИА Новости: в зоне СВО обнаружили поражающие саперов магнитные шведские мины

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

На Донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО) обнаружили шведские магнитные противотанковые мины, которые могут настраиваться на поражение саперов, пытающихся разминировать их. Об этом рассказал сапер с позывным «Монтана», пишет РИА Новости.

По словам военного, конструкция мины напоминает российскую противотанковую ТМ-62. Но шведские мины можно настроить на самоликвидацию — магнитные датчики можно перенастроить так, чтобы они реагировали на саперное снаряжение.

«Монтана» подчеркнул, что до этого на СВО такие мины не применяли. Он предположил, что это новая поставка от иностранных государств. Военный обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились работать с такими минами, ликвидируя их на расстоянии.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни. Он добавил, что противник испытывает «чувствительные потери по артиллерии».

Ранее российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами