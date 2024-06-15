ВСУ начали применять шведские магнитные мины в зоне СВО

На Донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО) обнаружили шведские магнитные противотанковые мины, которые могут настраиваться на поражение саперов, пытающихся разминировать их. Об этом рассказал сапер с позывным «Монтана», пишет РИА Новости.

По словам военного, конструкция мины напоминает российскую противотанковую ТМ-62. Но шведские мины можно настроить на самоликвидацию — магнитные датчики можно перенастроить так, чтобы они реагировали на саперное снаряжение.

«Монтана» подчеркнул, что до этого на СВО такие мины не применяли. Он предположил, что это новая поставка от иностранных государств. Военный обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились работать с такими минами, ликвидируя их на расстоянии.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни. Он добавил, что противник испытывает «чувствительные потери по артиллерии».

Ранее российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области.