Российский военный рассказал об уничтожении всех видов западной техники на СВО

Расчету FPV-дронов Вооруженных сил России удалось уничтожить почти все виды западного оружия, переданного украинским войскам, в том числе боевую машину пехоты M2 «Брэдли», американский танк М1 «Абрамс» и немецкий танк «Леопард». Об этом рассказал инженер расчета с позывным «Алтай» в видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

В обязанности бойца входит подготовка дронов-камикадзе к полету, а также работа непосредственно с боеприпасами, в том числе с самодельными взрывными устройствами.

По его словам, недавно благодаря гранате РПГ расчету удалось уничтожить американский танк «Абрамс». В ходе ночной разведки оператор обнаружил танк. Российские бойцы сначала начали преследовать машину, после чего кинули первый снаряд и попали под башню в район боекомплекта. Танк загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину. Второй боеприпас с дрона был сброшен на украинских военнослужащих, рассказал «Алтай».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».