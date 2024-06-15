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В Раде объяснили отсутствие Байдена на саммите по Украине в Швейцарии

Депутат Дубинский: Байден понял, что саммит в Швейцарии проводят ради Зеленского

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден отказался ехать на первую мирную конференцию в Швейцарии, так как понял, что саммит организовывается только ради украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей в связи с подозрениями в государственной измене.

Законодатель отметил, что американская администрация уже поняла истинную цель готовящейся встречи. В связи с этим глава государства решил «со спокойной душой» пропустить данное мероприятие.

«В Белом доме давно поняли, что этот форум в интересах лично Зеленского и ничьих других», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намеревались принять участие в конференции ради демонстрации успеха своей «политики эскалации». Но, как считает Дубинский, именно из-за этих мер поддерживаемые ими партии продемонстрировали плохие результаты на состоявшихся недавно выборах в Европейский парламент (ЕП).

Саммит по Украине в Швейцарии пройдет в период с 15 по 16 июня. Встреча состоится в городе Бюргенштоке. Изначально о готовности присутствовать на мероприятии заявили 93 государства, но позже 15 из них изменили свое решение.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу конференции по Украине в Швейцарии.

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