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В Госдуме РФ сравнили саммит по Украине в Швейцарии с «голой вечеринкой»

Депутат ГД РФ Шеремет назвал саммит в Швейцарии «голой вечеринкой» Зеленского

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии «голой вечеринкой», распорядителем которой является «голый король» в лице украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

«Их собрание сродни «голой вечеринке», потому что ее распорядитель в лице Зеленского — нелегитимный «голый король», — подчеркнул парламентарий.

Законодатель отметил, что саммит собирается исключительно ради пиара его инициаторов. По его мнению, участники мероприятия будут пытаться убедить общественность в том, что элиты западных стран ищут мирные пути урегулирования конфликта.

При этом Шеремет обратил внимание, что весь мир уже в курсе, что в реальности США и их союзники преследуют иные цели. Речь идет о дальнейшей эскалации кризиса на Украине.

«В мире на Украине заинтересованы РФ и ее президент, но никак не Запад», — добавил депутат.

Первая конференция по Украине в Швейцарии состоится в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. Свое присутствие на мероприятии подтвердили представители 92 стран и восьми международных организаций, включая ООН и Европейский союз (ЕС). Москва, в свою очередь, так и не получила от Берна официального приглашения на саммит.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал организацию саммита по Украине в Швейцарии.

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